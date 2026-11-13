Турция и Катар заключили соглашение о взаимной обороне — France 24

Турция и Катар заключили в Стамбуле соглашение о взаимной обороне и договорились о единой позиции в случае внешнего вооружённого нападения на одну из двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал документ во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает France 24.

Консультации и военное сотрудничество

В совместном заявлении стороны отметили, что соглашение направлено на укрепление коллективной обороны и региональной безопасности. Анкара и Доха договорились проводить консультации по угрозам собственной безопасности, а также по региональным и глобальным вопросам безопасности и оборонной политики.

Страны также планируют расширять сотрудничество через совместные военные учения, взаимодействие в оборонной промышленности и обмен персоналом для подготовки. В коммюнике отмечается, что договорённость отражает стремление Турции и Катара защищать суверенитет и территориальную целостность, а также их видение более безопасного и стабильного регионального порядка.

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Энергетическое партнёрство

Турция и Катар также заявили о готовности развивать энергетическое сотрудничество, в частности торговлю сжиженным природным газом. Турецкая администрация сообщила, что страны работают над развитием и диверсификацией энергетического партнёрства, а сотрудничество в оборонной сфере продолжит расти.

Эмир Катара прибыл в Стамбул после участия в климатическом саммите ООН COP31 на юге Турции. Новое соглашение заключено после подписания Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном Мекканского соглашения о совместной обороне в августе. Согласно этому документу, нападение на одну из сторон рассматривается как нападение на всех участников.

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