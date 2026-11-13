12 ноября Турция и Китай подписали предварительное соглашение, направленное на привлечение около $15 млрд инвестиций в проекты солнечной и ветровой энергетики. Договоренности были заключены во время климатического саммита ООН COP31 в Анталье, сообщает Euronews.

Солнечные и ветровые проекты

Соглашение охватывает планы по строительству солнечных и ветровых электростанций совокупной мощностью 7 ГВт, а также развитие систем хранения энергии и модернизацию электросети. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что сотрудничество также будет включать обмен технологиями для производства в стране оборудования для ветряных турбин.

Сроки реализации проектов и детали их финансирования не объявлялись. Подписанию предшествовали переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента Китая Хань Чжэна, состоявшиеся 11 ноября на полях саммита.

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По данным китайского государственного агентства Xinhua, Хань Чжэн заявил о готовности Пекина поощрять китайские компании к инвестициям в Турцию и назвал возобновляемую энергетику одним из направлений углубления сотрудничества.

Энергетическая стратегия до 2040 года

В конце сентября установленная мощность солнечной и ветровой генерации Турции составляла около 43,8 ГВт — это немногим более трети общих генерирующих мощностей страны, по данным турецкого Министерства энергетики. Новая национальная энергетическая стратегия предусматривает увеличение мощностей солнечной и ветровой энергетики до 175 ГВт к 2040 году.

На саммите 10 ноября Байрактар оценил потребность Турции в инвестициях для энергетического перехода до 2040 года примерно в $300 млрд. По его словам, привлечение такого объема средств потребует международного партнерства и предсказуемых условий для инвесторов.

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