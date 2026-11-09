Турция и Всемирная организация здравоохранения представили на климатической конференции COP31 в Анталье добровольную Antalya Initiative for Resilient Health Systems (AIR). Инициатива предусматривает, что страны будут документировать успешные и неудачные решения по защите здоровья от климатических потрясений, их стоимость и обмениваться этим опытом. Как сообщает Health Policy Watch, к вечеру понедельника ни одна страна не объявила об участии в инициативе.

COP31 началась в турецкой Анталье с участием представителей почти 200 стран. В течение двух недель на конференции ожидается около 100 тысяч участников, в том числе более 90 глав государств и сотни министров. Одной из главных тем стартового дня стала необходимость практических шагов по защите здоровья населения от последствий изменения климата.

Финансирование адаптации

Переговоры по повестке дня задержали церемонию открытия на полтора часа. Развивающиеся страны настаивали на включении вопроса климатического финансирования в официальную повестку дня. В итоге участники включили в нее согласованную в Белене двухлетнюю программу работы по выполнению обязательств состоятельных стран по финансированию климатических мер в развивающихся государствах.

В то же время Африканская группа отозвала требование об отдельном пункте по утроению финансирования адаптации. По данным Программы ООН по окружающей среде, даже при разных методиках подсчета действующее обещание покроет лишь 20–29% примерно 420 млрд долларов в год, которые развивающимся странам потребуются к 2035 году для адаптации к изменению климата.

Группа из 44 наименее развитых стран призвала участников COP31 не откладывать сложные решения и обеспечить сокращение выбросов, доступ к финансированию и защиту наиболее уязвимых общин.

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Климатический кризис и здоровье

Глава ООН по вопросам климата Саймон Стилл подчеркнул, что адаптация систем здравоохранения не может быть достаточным ответом на продолжающееся потепление. По его словам, необходимо быстро и справедливо отказываться от ископаемого топлива.

По оценке Lancet Countdown, в 2023 году с жарой связывали рекордные 710 тысяч смертей, причем почти три четверти из них были вызваны изменением климата. Загрязнение воздуха от сжигания ископаемого топлива в том году, согласно этим данным, привело еще к 2,78 млн смертей.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что более 90% стран в прошлогоднем опросе организации назвали нехватку финансирования одним из главных препятствий для выполнения планов в сфере климата и здоровья. Он также отметил, что у здравоохранения нет отдельного пункта в формальных переговорах, где обсуждается климатическое финансирование.

Министр здравоохранения Бразилии Алешандре Падилья сообщил, что международные государственные обязательства по адаптации здравоохранения сократились примерно с 3,2 млрд долларов в 2022 году до 2,2 млрд долларов в 2024 году. Это составляет около 5% всех международных государственных средств на адаптацию.

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