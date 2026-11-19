Председательство климатического саммита ООН COP31 в Анталье, Турция, представило второй проект Анталийской декларации. Документ содержит предложение увеличить долю электроэнергии в мировом конечном потреблении энергии до 35% к 2035 году, сообщает Anadolu Agency.

Президент COP31 Мурат Курум заявил, что проект подтверждает цель Парижского соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия и призывает ускорить сокращение выбросов и усилить устойчивость к изменению климата. По его словам, новые определяемые на национальном уровне вклады, или NDC, представили 167 сторон.

Электрификация и чистая энергия

Турецкая инициатива «35 к 35» предусматривает развитие мощностей возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности, модернизацию электросетей и создание систем хранения энергии. Курум также назвал технологии улавливания, утилизации и хранения углерода одним из приоритетов проекта.

По словам Курума, защита цели в 1,5 градуса означает защиту жизни с учетом влияния повышения температуры на сообщества, водные ресурсы и прибрежные города.

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Финансирование адаптации

Проект декларации поддерживает глобальный призыв как минимум втрое увеличить финансирование адаптации к 2035 году. Среди предложенных мер — упрощение доступа к средствам, сокращение процедур одобрения и выплат, а также увеличение грантового и льготного финансирования.

Документ также предлагает дорожную карту финансирования адаптации и устойчивости «Анталья — Аддис-Абеба». Она должна связать обязательства по климатическому финансированию с потребностями уязвимых сообществ, в частности в Африке и малых островных развивающихся государствах. Отдельно декларация призывает расширять системы раннего предупреждения, чтобы обеспечить всеобщую защиту к 2027 году.

Президент COP31 по переговорам Крис Боуэн сообщил, что председательство будет проводить интенсивные консультации с переговорными группами для достижения консенсуса по проекту. Он также отметил, что Китай активно участвует в процессе и конструктивно поднимает свои вопросы и обеспокоенности.

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