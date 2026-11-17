Турция во время климатического саммита COP31 в Анталье запустила добровольную Антальийскую декларацию по искусственному интеллекту. Инициатива должна помочь использовать технологии для поиска климатических решений и одновременно оценивать экологические риски от их распространения, сообщает Korea Herald.

Инициатива в настоящее время имеет 80 одобрений, однако формально ее поддержали лишь девять государств. Остальные сторонники — компании и представители гражданского общества. Германия заявила о намерении присоединиться к документу, тогда как США, Китай и Европейский Союз пока не внесены в перечень формальных сторонников.

Возможности и риски ИИ

Глава климатического направления ООН Саймон Стилл заявил, что искусственный интеллект и другие передовые технологии имеют значительный потенциал, но одновременно несут риски. По его словам, польза ИИ должна перевешивать его растущие издержки для общества и окружающей среды.

ИИ уже применяют для улучшения прогнозов погоды, мониторинга промышленных выбросов и оптимизации возобновляемой энергетики. В то же время дата-центры, на которых работают эти технологии, потребляют значительные объемы электроэнергии и воды. Это вызывает обеспокоенность из-за более высоких счетов за коммунальные услуги в отдельных сообществах и углеродного следа такой инфраструктуры.

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Потребление ресурсов дата-центрами

По данным Международного энергетического агентства, около 30% электроэнергии, потребляемой дата-центрами, производится из угля. Доля возобновляемых источников составляет 27%, природного газа — 26%, а атомной энергетики — 15%.

Согласно выводам исследования ООН, в 2025 году дата-центры потребили больше электроэнергии, чем все страны мира, кроме десяти. К 2030 году их водопотребление может быть равно годовым базовым потребностям в воде всего населения стран Африки к югу от Сахары.

Томас Ламанаускас, заместитель генерального секретаря международной структуры ООН, работавшей с Турцией над декларацией, заявил, что запуск должен создать импульс для новых присоединений. Представительница Beyond Fossil Fuels Джилл Макардл раскритиковала документ, назвав его обещания расплывчатыми и предупредив, что он может создать крупным технологическим компаниям «зеленый» имидж без решения проблемы реального воздействия их инфраструктуры на климат.

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