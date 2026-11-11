В Турции сотрудницу Фонда имени Генриха Бёлля Йонджу Вердиоглу Шик временно задержали по подозрению в шпионаже и доставили на допрос в суд в Стамбуле. После допроса ее освободили, сообщает Der Spiegel.

Вопросы о работе фонда

Адвокат Шик заявила, что в суде ее подзащитную расспрашивали о работе в Фонде имени Генриха Бёлля, принципах деятельности организации, ее активности и выплатах, которые она получала. Отдельно речь шла о сотрудничестве фонда с турецкой ЛГБТК+ ассоциацией Kaos GL.

По словам адвоката, Шик прозрачно объяснила свою работу и принципы деятельности фонда. Она назвала производство вызывающим беспокойство. Адвокат также сообщила, что узнала о запрете Шик на выезд из Турции.

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Рейды против ЛГБТК+ организаций

В сентябре в Турции прошли общенациональные рейды, в том числе в ЛГБТК+ объединениях, во время которых были задержаны многие люди. Турецкое правосудие обвиняет их, среди прочего, в непристойности и проституции.

Министр юстиции Акын Гюрлек, как сообщало государственное агентство Anadolu, заявлял, что проверка финансовой отчетности ассоциаций выявила переводы значительных сумм от государственных учреждений из-за рубежа. Провластные турецкие телеканалы также сообщали о выводах проверок администрации губернатора Стамбула, согласно которым ассоциации якобы действовали не в соответствии со своими уставными целями. Фонд имени Генриха Бёлля отвергает обвинения в незаконном финансировании объединений.

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