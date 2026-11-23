Турецкая оборонная компания STM завершила приемочные испытания и передала первую партию FPV-дронов-камикадзе Alkan силовым структурам страны. Как сообщает Anadolu Agency, ранее эту систему представляли под названием Kargu FPV.

Поражение целей и автономное пикирование

Alkan может нести противопехотные или бронебойные боевые части для точных ударов по неподвижным и движущимся целям днем и ночью. Дрон обладает низкой радиолокационной заметностью и системой передачи видео в реальном времени.

Технология обработки изображений позволяет аппарату захватывать цель и выполнять автономное пикирование на завершающем этапе полета. Систему также оснастили взрывателем с предохранительным механизмом, соответствующим стандарту MIL-STD-331. Датчик неконтактного взрывателя обеспечивает автоматическую детонацию на настроенном расстоянии.

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Дальность до 10 километров

Дальность выполнения задачи Alkan составляет 10 километров, максимальная скорость — 140 километров в час. Рабочая высота полета составляет 500 метров, а максимальная высота над уровнем моря — 5500 метров.

В конфигурации дрона-камикадзе аппарат может находиться в воздухе более 20 минут. В наблюдательной конфигурации без боеприпаса и взрывателя продолжительность полета составляет до 44 минут. Платформу разработали с возможностью противодействия электромагнитным помехам: благодаря волоконно-оптическому режиму работы она может сохранять возможности полета и наведения без GPS или радиочастотных сигналов.

Alkan имеет общую архитектуру с ударным беспилотником Kargu и может без модификаций использовать те же взрыватели и противопехотные или бронебойные боевые части. Генеральный директор STM Озгюр Гюлерюз заявил, что компания поставляла свою продукцию турецким силовым структурам и экспортировала ее в более чем 15 стран на четырех континентах.

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