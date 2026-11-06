Турецкое сейсмическое судно ожидают в Карачи, Пакистан, в период с 17 по 20 ноября 2026 года для начала морской разведки нефти и газа. Dawn сообщает со ссылкой на нефтяное подразделение правительства Пакистана.

Подготовку к прибытию судна Turkish Petroleum Offshore Company обсудили на встрече под председательством министра нефтяной промышленности Али Первеза Малика. В ней приняли участие представители TPOC, пакистанских государственных энергетических компаний, а также министерств иностранных дел, морских дел, обороны и внутренних дел.

Разведка в Аравийском море

TPOC, дочерняя структура Turkish Petroleum Corporation, является оператором блока Eastern Offshore Indus-C в Аравийском море у побережья Пакистана и владеет в нем долей в 25%. Pakistan Petroleum Limited владеет долей в 35%, а Oil and Gas Development Company Limited и Mari Energies — по 20%.

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По оценке Pakistan Petroleum Limited, на этом участке может находиться от 1,5 до 2 трлн кубических футов газа. Компания ранее провела там двухмерные и трехмерные сейсмические исследования. TPOC также будет владеть долями в двух наземных блоках: 25% в Sukhpur-II и 10% в Ziarat North.

Возвращение к офшорным работам

В нефтяном подразделении заявили, что прибытие судна будет означать возобновление морских геологоразведочных работ Пакистана после перерыва почти в два десятилетия. В январе 2025 года страна после 18-летней паузы объявила конкурс на предоставление лицензий для разведки на 40 офшорных блоках в бассейнах Инда и Макрана вблизи провинций Синд и Белуджистан.

В прошлом году пакистанские власти предоставили 23 офшорных разведочных блока четырем консорциумам, которые возглавляли местные энергетические компании; часть из них привлекла иностранных партнеров, в том числе Turkish Petroleum Corporation. В офшорной зоне Пакистана площадью около 300 тыс. квадратных километров со времени обретения страной независимости в 1947 году пробурили лишь 18 скважин.

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