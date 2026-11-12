В Германии заявители с фамилиями, звучащими по-турецки, реже получали конкретное предложение места для ребенка в учреждении дошкольного ухода. Это показало исследование Института Ifo, Мюнхенского технического университета, Института экономических исследований в Галле и Немецкого центра исследований высшего образования, сообщает Der Spiegel.

Различия в ответах учреждений

Исследователи отправляли идентичные электронные письма от имени вымышленных родителей в учреждения, располагавшие местами для детей младше трех лет. Отличались только фамилии отправителей: они звучали либо по-немецки, либо по-турецки.

На обращения с фамилиями, звучащими по-немецки, ответили около 71% учреждений, тогда как на письма с фамилиями, звучащими по-турецки, — примерно 66%. Авторы исследования назвали эту разницу статистически высокозначимой. Кроме того, заявителям с турецким звучанием фамилии примерно на 20% реже предлагали конкретное место, а ответы на их письма были короче и менее полезными.

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Как проводилось исследование

В марте 2021 года ученые отправили письма в более чем 22 тысячи учреждений дошкольного ухода. Примерно 18,7 тысячи обращений были успешно доставлены, причем каждое учреждение получило только одно письмо. Ответы поступили на 12 547 запросов. Фамилия отправителя случайным образом определялась как звучащая по-немецки или по-турецки.

Неравенство сохранялось и тогда, когда в подписи заявителя с фамилией, звучавшей по-турецки, указывалось наличие высшего образования. В районах, где результаты эксперимента показали более выраженное неравенство, доля детей с миграционным происхождением среди воспитанников таких учреждений была ниже.

Авторы исследования отметили, что руководители учреждений часто распределяют ограниченное число мест в условиях нехватки времени и персонала. По их мнению, более справедливому доступу могли бы способствовать увеличение числа сотрудников, а также централизованные и прозрачные процедуры подачи заявлений.

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