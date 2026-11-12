Турецкие истребители в четверг совершили тренировочный пролет над Киренией на севере Кипра и нарушили район полетной информации (FIR) Никосии. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Полет перед мероприятиями 15 ноября

Пролет состоялся накануне мероприятий, посвященных годовщине одностороннего провозглашения независимости на севере острова. По сообщениям турецко-кипрских СМИ, в полете участвовала пилотажная группа ВВС Турции Turkish Stars.

В социальных сетях Turkish Stars сообщили, что самолеты находились над Киренией по случаю 43-й годовщины основания так называемой Турецкой Республики Северного Кипра.

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Запланированные полеты

По данным издания, еще один тренировочный полет планировали провести в пятницу в 15:30. Демонстрационный полет должен был состояться днем в воскресенье, 15 ноября, — в дату одностороннего провозглашения независимости этого образования в 1983 году.

Пилотажная группа Turkish Stars была сформирована в ноябре 1992 года. Она использует сверхзвуковые легкие истребители.

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