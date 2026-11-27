Турецкий парапауэрлифтер Абдулла Каяпинар завоевал две золотые медали и установил рекорд Европы на чемпионате мира по парапауэрлифтингу в Манаме, Бахрейн.

Победа в весе до 49 кг

В первый день соревнований Каяпинар выступал в мужской весовой категории до 49 килограммов. Он возглавил зачёт с суммарным результатом 530 килограммов, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Федерацию тяжёлой атлетики Турции.

Спортсмен успешно выполнил три подхода, подняв 173, 177 и 180 килограммов. Последний подъём он выполнил в заключительной попытке, установив рекорд Европы.

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Второе золото и второй титул подряд

Подъём весом 180 килограммов также принёс Каяпинару вторую золотую медаль — в категории лучшего отдельного подъёма. Таким образом он получил награду как за суммарный результат, так и за лучшую попытку.

В прошлом году Каяпинар также выиграл золотую медаль чемпионата мира, проходившего в Египте. Победа в Манаме стала для него вторым подряд титулом чемпиона мира.

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