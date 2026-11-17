Турецкий производитель оборонной электроники ASELSAN заключил с ракетостроительной компанией ROKETSAN контракты общей стоимостью €1,28 млрд, или $1,41 млрд. Соглашения предусматривают поставки систем передачи данных для ракет и систем самонаведения, сообщает AeroTime.

Детали контрактов

16 ноября 2026 года ASELSAN раскрыла информацию о соглашениях в сообщении для турецкой Платформы публичного раскрытия информации KAP. В документе заказчиком указана ROKETSAN, однако не названы ракетные программы, количество заказанных систем и график поставок.

Системы самонаведения обнаруживают и сопровождают цели, обычно на завершающем этапе полета ракеты. Каналы передачи данных позволяют обновлять информацию о цели уже после запуска. ROKETSAN производит ракеты и высокоточные авиационные боеприпасы, в том числе семейство MAM, однако из сообщения не следует, охватывают ли эти контракты именно такие боеприпасы.

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Согласно раскрытой информации, в новейшей опубликованной финансовой отчетности ASELSAN на ROKETSAN приходилось 5,6% чистых продаж компании и 7,3% ее торговой дебиторской задолженности.

Предыдущие контракты

23 сентября 2026 года ASELSAN сообщила о контракте с ROKETSAN на €1,23 млрд, или $1,36 млрд, на поставку подсистем для систем противовоздушной обороны.

Также 5 октября ASELSAN сообщила о соглашениях с Управлением оборонной промышленности Турции на €2,46 млрд для гибридных систем ПВО. 26 октября компания раскрыла контракт на €523 млн для разработки системы противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения. В сентябре ASELSAN демонстрировала системы радиоэлектронной борьбы и радиолокационные контейнеры на беспилотниках Bayraktar TB2 в турецкой Конье перед делегациями из 18 стран.

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