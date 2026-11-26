Туркменистан ожидает, что участок газопровода от приграничного города Серхетабат до афганского Герата начнет поставлять газ в третий по величине город Афганистана в начале 2027 года. Об этом OilPrice сообщает со ссылкой на туркменских чиновников, беседовавших с Reuters.

Первый участок маршрута

Газопровод Серхетабат—Герат является частью проекта ТАПИ, который должен соединить Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию. На Туркменском энергетическом форуме в прошлом месяце Туркменистан заявил, что трубопровод уже достиг окраин Герата, а ввод участка в эксплуатацию планируется до конца года.

Длина отрезка между Серхетабатом и Гератом составляет около 150 километров. Это менее одной десятой запланированной протяженности всего газопровода ТАПИ — 1 800 километров. Общая стоимость проекта оценивается в 10 млрд долларов.

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Инфраструктура в Герате

Для Герата предусмотрены дальнейшие проекты: трубопровод к промышленному парку города, газораспределительные станции, газификация промышленной зоны и комплекс сжатого природного газа. В октябре Туркменистан также сообщал, что частный инвестор предложил построить возле города газовую электростанцию.

Финансовые и политические препятствия

Проект ТАПИ годами сталкивался с политическими и финансовыми препятствиями. Среди рисков для его реализации и международного финансирования OilPrice называет возвращение «Талибана» к власти в Афганистане в начале 2020-х годов, а также историческую враждебность и недоверие между Пакистаном и Индией.

Глава туркменской государственной компании, отвечающей за проект, Мухамметмират Аманов заявил Reuters, что запуск первого участка может обеспечить ранние поступления и повысить доверие кредиторов. По оценке издания, Туркменистан занимает пятое место в мире по запасам природного газа после России, Ирана, Катара и США.

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