Турнир Dubai Darts Masters вернется в Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах в 2027 году после десятилетнего перерыва. Соревнования Мировой серии по дартсу пройдут 22–23 января на арене Coca-Cola Arena, сообщает Sky Sports.

Турнир с участием 16 игроков

В Dubai Darts Masters примут участие восемь ведущих игроков PDC. Турнир проведут по олимпийской системе с участием 16 спортсменов: в первый вечер запланированы восемь матчей первого раунда, а во второй день состоятся следующие стадии и финал.

Участники также разыграют рейтинговые очки Мировой серии, которые помогут им бороться за места в итоговом турнире сезона в Амстердаме.

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Возвращение в календарь PDC

Дубай был одним из первых городов, принимавших этапы Мировой серии по дартсу, а турниры там проводились с 2013 по 2017 год. Последний раз Dubai Darts Masters состоялся в 2017 году: шотландец Гэри Андерсон защитил титул, победив в финале нидерландца Майкла ван Гервена со счетом 11:7.

Сезон Мировой серии по дартсу 2027 года стартует 15 января в Бахрейне, после чего игроки отправятся в ОАЭ. Генеральный директор PDC Мэтт Портер заявил, что Coca-Cola Arena станет площадкой для двух дней дартса высочайшего уровня.

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