В Польше премьер-министр Дональд Туск заявил, что в тот же день получит для публикации в официальном вестнике постановление общего собрания судей Конституционного трибунала. Документ касается изменения регламента работы органа, сообщает Polsat News.

Постановление о регламенте

Туск сказал об этом во время заседания правительства. По его словам, изменения в регламенте должны улучшить работу Конституционного трибунала.

Премьер назвал запланированное обнародование первой за многие годы публикацией решения этого органа. Он также охарактеризовал трибунал как надлежащим образом сформированный важный государственный орган.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценка премьер-министра

Туск заявил, что может объявить о начале новой эры для Конституционного трибунала. По его словам, несмотря на препятствия, эмоции и агрессию, судьям удалось урегулировать ситуацию, а правительство может выполнять свои обязанности в отношении решений, постановлений и определений судей трибунала.

Глава польского правительства выразил надежду, что публикация станет символическим завершением спора вокруг Конституционного трибунала.

Читай нас в