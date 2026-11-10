Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все пострадавшие в результате субботней атаки в Кракове получат усиленную помощь от государства. Поддержка будет касаться раненых полицейских, других пострадавших, семей погибших и близких раненых, сообщает RMF24.

Помощь пострадавшим

Туск сказал об этом в начале заседания польского правительства. Он высоко оценил действия сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в операции, подчеркнув их самоотверженность и готовность рисковать жизнью и здоровьем. По словам главы правительства, действия служб позволили спасти многих людей.

Премьер также обратил внимание на опасные предметы и материалы, обнаруженные в автомобиле нападавшего. По оценке Туска, эти находки свидетельствовали о возможном масштабе трагедии и подготовке к продолжению атаки. Он поблагодарил всех, кто был задействован в операции, и заявил, что польское государство и его службы справились с испытанием.

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Пересмотр правил, касающихся оружия

Туск поручил министрам внутренних дел, национальной обороны и юстиции, а также главе Правительственного центра законодательства срочно пересмотреть действующие правила доступа к оружию. Он отметил, что решения должны быть взвешенными и не приниматься под влиянием эмоций.

Проверка должна охватить не только нормы о владении оружием, но и работу стрелковых тиров. Премьер подчеркнул необходимость обеспечить регистрацию каждой единицы оружия, которая попадает в частные руки.

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