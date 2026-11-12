Премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Дублине, Ирландия, заявил, что Польшу «не слишком приветствуют» за столом переговоров, где присутствуют представители Владимира Путина и американские дипломаты президента Дональда Трампа. Об этом сообщает RMF24.

Представительство Европы

Туск сказал, что не хочет присоединяться к дискуссиям о том, кто именно должен представлять Европу на таких переговорах. По его словам, Польша не должна участвовать в соревновании между президентами и премьер-министрами за место за столом переговоров.

Польский премьер отметил, что в Европе уже действуют соответствующие институты: Европейская комиссия, председатель Европейского совета и высокий представитель ЕС. По его мнению, следует укреплять общую позицию, которую представляют европейские институты, а не создавать новые форматы.

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Позиция Польши

Туск также подчеркнул, что с ним ежедневно консультируются и он не ощущает недостатка участия Польши в международных контактах. В то же время он пояснил, что польская позиция в отношении России является ясной и жёсткой.

По словам Туска, российская сторона, представляющая государство-агрессора, не заинтересована в присутствии Польши на этих переговорах именно из-за такой позиции Варшавы. Он заявил, что представители Путина сейчас продвигают условия, которые он считает абсолютно неприемлемыми, а их принятие создало бы прямую угрозу безопасности Польши.

Премьер добавил, что поддерживает постоянный контакт со всеми, кто вовлечён в процесс, однако не хотел бы, чтобы Польша одобряла предложения или решения, подготовленные в Москве.

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