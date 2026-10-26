Премьер-министр Польши Дональд Туск во время брифинга в Ханое призвал президента Кароля Навроцкого подписать назначение Йоанны Скочек на должность посла Польши во Вьетнаме. Глава правительства заявил, что спор вокруг дипломатических назначений ограничивает возможности польской дипломатии и может осложнить поддержку компаний, планирующих расширять деятельность на вьетнамском рынке, сообщает RMF24.

Статус руководительницы миссии

Туск отметил, что блокирование полноценных посольских назначений касается и Ханоя. По его словам, Скочек хорошо подготовила его визит, однако её положение отличается от статуса послов других европейских государств.

Премьер пояснил, что дипломат, временно возглавляющий представительство без ранга посла, имеет более слабые позиции при контактах на самом высоком уровне. Он заявил, что политические разногласия не должны ограничивать возможности государства и польской дипломатии.

Туск также сказал, что Польша ожидает значительного расширения присутствия своих компаний во Вьетнаме. По его мнению, для поддержки предпринимателей дипломатическое представительство должно располагать полным набором инструментов.

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Спор о назначениях

С ноября 2024 года Йоанна Скочек возглавляет польскую дипломатическую миссию в Ханое в качестве временной поверенной в делах. Послов в Польше назначает и отзывает президент по представлению министра иностранных дел, согласованному с премьер-министром.

Конфликт между президентом и Министерством иностранных дел по поводу посольских назначений продолжается с 2024 года. В марте того года глава МИД Радослав Сикорский решил завершить миссии более 50 послов, а МИД отозвало более десятка кандидатур, представленных предыдущим руководством ведомства. В части представительств дипломатов заменили временные поверенные в делах.

Навроцкий, в частности, возражает против назначения Богдана Клиха послом в США и Рышарда Шнепфа послом в Италии. Сикорский ранее заявлял, что у президента есть 46 полных представлений по дипломатическим назначениям. Во время визита Туска в Ханой Польша и Вьетнам также объявили о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнёрства.

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