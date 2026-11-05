Капитан сборной Шотландии Сионе Туипулоту и флай-хав Финн Расселл вошли в стартовый состав команды на матч Nations Championship против Новой Зеландии. Игра состоится в субботу на стадионе «Мюррейфилд» в Эдинбурге, Шотландия. Об этом сообщает BBC Sport.

Изменения после матча с Фиджи

Туипулоту и Расселл не участвовали в предыдущем матче шотландцев против Фиджи в июле, который завершился победой Шотландии со счётом 33:17. Главный тренер Грегор Таунсенд также вернул в заднюю линию Кайла Стейна, Хью Джонса, Бена Уайта и Джейми Доби. В игре с Фиджи Доби вышел на замену.

Рори Сазерленд остался единственным форвардом, сохранившим место в стартовом составе после июльской встречи. В основу также вошли Юэн Эшман, Зандер и Мэтт Фагерсоны, Скотт Каммингс, Джек Демпси и вице-капитан Рори Дарге.

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Состав на матч

В стартовом составе Шотландии сыграют Кайл Роу, Кайл Стейн, Хью Джонс, Сионе Туипулоту, Джейми Доби, Финн Расселл, Бен Уайт, Рори Сазерленд, Юэн Эшман, Зандер Фагерсон, Грегор Браун, Скотт Каммингс, Мэтт Фагерсон, Рори Дарге и Джек Демпси. Среди запасных — Грегор Хиддлстон, Пьер Схуман, Уилл Херд, Макс Уильямсон, Джош Бейлисс, Джордж Хорн, Том Джордан и Блэр Кингхорн.

Матч с Новой Зеландией станет первым из трёх тестов, которые Шотландия проведёт в этом месяце. Позднее в Эдинбург также приедут сборные Австралии и Японии.

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