Ожидается, что лондонский стадион «Альянц Стэдиум Твикенем» в Великобритании будет заполнен примерно наполовину в первый вечер финального уикенда регбийного Nations Championship. Верхний ярус арены вместимостью 82 тысячи мест полностью закрыли, а на среднем открыли чуть более половины секторов, сообщает BBC Sport.

Билеты на места ближе к полю всё ещё продаются. Значительное количество свободных мест остаётся в отдельных секторах нижнего яруса, в частности в северо-западном углу стадиона.

Матчи открытия

В пятницу, 27 ноября, состоятся два матча. В 16:40 по Гринвичу сыграют Италия и Фиджи — две сборные с самым низким рейтингом. В 20:10 Ирландия встретится с Австралией в матче за пятое и шестое места.

Финальный уикенд завершает новый формат турнира, который объединяет тестовые матчи июля и ноября. В течение трёх дней на «Твикенеме» должны провести шесть матчей плей-офф между командами Северного и Южного полушарий.

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Продажа билетов

На субботу и воскресенье билеты продаются лучше: на каждый из этих дней уже приобрели примерно по 65 тысяч билетов. Центральным матчем субботы станет игра Англии против Новой Зеландии, а в воскресенье Франция и ЮАР проведут гранд-финал.

У организаторов было ограниченное время для продажи, поскольку участников каждого матча плей-офф определили лишь в предыдущие выходные. Вызовом также стали ограничения в календаре и бюджетах болельщиков в преддверии Рождества, а также три подряд аншлага на матчах Англии с Австралией, Японией и Новой Зеландией.

Взрослые билеты на пятничные матчи доступны за 60 фунтов стерлингов, а детские билеты на лучшие из доступных мест стоят 20 фунтов. После турнира организаторы проведут итоговое обсуждение, после которого города смогут подавать заявки на проведение следующего розыгрыша в 2028 году. Среди рассматриваемых вариантов — проведение соревнований в одном городе на нескольких стадионах, с матчами более низкого статуса на меньших аренах.

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