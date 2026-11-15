В 182 центрах экстренной медицинской помощи Южной Кореи в 2025 году зафиксировали 28 983 случая оказания помощи пациентам после попыток самоубийства или самоповреждения. Это меньше, чем 35 170 таких случаев в 2024 году и 46 359 в 2023 году, сообщает Korea Herald со ссылкой на данные Национального центра экстренной медицинской помощи.

Данные экстренных служб

Статистика охватывает 182 центра экстренной медицинской помощи, которые обслуживают более обширные территории и предоставляют специализированные услуги. Среди них — 29 региональных центров, расположенных в определенных правительством многопрофильных больницах.

Всего в 2025 году в стране действовало 530 отделений неотложной помощи, где работали 2 802 профильных специалиста. Из примерно 4,33 млн случаев оказания экстренной медицинской помощи 3,27 млн, или около 76%, были связаны с заболеваниями. Остальные касались аварий и других причин. В 29 737 случаях пациенты умерли, несмотря на оказанную помощь.

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Показатель среди подростков вырос

Общий показатель самоубийств в Южной Корее в 2025 году снизился до 27,8 на 100 тыс. населения против 29,1 годом ранее. В то же время среди подростков он вырос с 8 до 8,6 на 100 тыс. населения. Это самый высокий показатель с начала ведения такой статистики в 1983 году и пятый год роста подряд после уровня 6,5 в 2020 году.

По данным Министерства образования, число смертей среди учащихся вследствие самоубийств выросло со 148 в 2020 году до 244 в 2025 году. Член городского совета Сеула Бон Ян Сун призвала городские власти ввести комплексные меры для защиты психического здоровья подростков и обеспечить им возможность оперативно получить помощь и консультацию.

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