В Израиле с начала 2026 года 23 военнослужащих и офицера на действительной службе покончили с собой. Это самый высокий годовой показатель, зафиксированный армией за последние 16 лет, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на газету Haaretz.

Данные по годам

Haaretz также сообщила, что в 2026 году покончили с собой 17 военнослужащих регулярных и резервных сил, служивших во время войны в Газе, а затем ушедших с действительной службы. Отдельно издание сообщило о пяти полицейских, умерших вследствие самоубийства в этом году.

За десять лет до начала войны в Газе в октябре 2023 года израильская армия фиксировала в среднем 12 самоубийств в год. По данным армии, с 7 октября до конца 2023 года покончили с собой семь военнослужащих на действительной службе, в 2024 году — 21, а в 2025 году — 22.

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Случаи после службы

Армейская статистика не включает военнослужащих, покончивших с собой после завершения действительной службы. В 2025 году военные заявляли, что с 2023 года выявили 15 таких случаев. Представитель Управления кадров армии сказал Haaretz, что эта оценка могла быть заниженной, однако отрицать рост числа самоубийств невозможно.

По оценке армии, в 10 из 17 случаев смерти бывших военнослужащих в 2026 году существовала высокая вероятность связи с военной службой. Еще один случай продолжают изучать. Haaretz также сообщила, что большинство военнослужащих на действительной службе, покончивших с собой в этом году, ранее не обращались за помощью по вопросам психического здоровья.

Глава Центра исследований самоубийства и психической боли Хайфского университета Йосси Леви-Бельц назвал военнослужащих, прежде всего резервистов, служащих в 2026 году и далее, группой риска. По его словам, следующие годы могут быть критическими для показателей самоубийств.

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