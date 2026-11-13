Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали профили метилирования ДНК в 219 опухолях и выявили закономерности, тесно коррелировавшие с риском рецидива низкозлокачественного рака эндометрия на ранней стадии. Данные исследования представили на ежегодной конференции Association for Molecular Pathology 2026 в Сиэтле, США.

Как сообщает News-Medical, исследование касалось эндометриоидной аденокарциномы матки с низким уровнем изменений числа копий. Источник называет ее наиболее распространенным типом рака эндометрия. Ученые искали молекулярные признаки, связанные с рецидивом, в опухолях со сходными клиническими и патологическими характеристиками.

Кластеры метилирования

Анализ выявил спектр изменений метилирования ДНК, связанных с различным риском рецидива. Кластеры опухолей, определенные по профилям метилирования, также различались по представленности мутаций в генах CTNNB1 и DICER1.

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Кроме того, для этих кластеров зафиксировали различия в приросте числа копий в области 1q хромосомы. Это может свидетельствовать о различиях в базовой биологии опухолей.

Возможное применение

Результаты указывают, что эпигенетическое профилирование может помочь различать риск рецидива среди пациенток, чьи опухоли выглядят сходными по обычным клиническим и патологическим критериям. Работу под названием «Methylomic Stratification of Recurrence Risk in Primary, Low-Grade, Copy Number-Low Endometrioid Adenocarcinoma of the Uterus» возглавил Мэтью Зунич.

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