В 27 регионах России распространение ВИЧ вышло за пределы групп риска и приобрело характер генерализованной эпидемии. Об этом сообщил Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора государства-агрессора России. Как сообщает Euronews, в этих регионах ВИЧ диагностируют более чем у 1% беременных женщин. Самая сложная ситуация, по данным института, наблюдается в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях.

Инфицирование в медицинских учреждениях

В 2025 году в России выявили 45 тысяч новых случаев ВИЧ — на 13,4% меньше, чем в 2024 году. В то же время, по данным профильного издания Medvestnik, в медицинских учреждениях зафиксировали самый высокий за 15 лет уровень инфицирования ВИЧ и вирусными гепатитами. В 2025 году зарегистрировали восемь кластеров инфекций, вследствие которых инфицировались 104 пациента.

В 2026 году продолжалось расследование 11 вероятных кластеров инфекций в медицинских организациях десяти российских регионов. В Москве расследуют кластер, в рамках которого выявили 22 случая вирусного гепатита C. Эпидемиологи называют основной причиной заражений нарушения санитарно-эпидемиологических правил, в частности использование одноразовых катетеров или глюкометров для нескольких пациентов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Количество людей с ВИЧ растет

По оценке директора Центрального НИИ эпидемиологии Василия Акимкина, в России живут более 1,232 млн человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ, что составляет 0,8% населения страны. Роспотребнадзор прогнозирует, что без изменения подходов к профилактике и лечению это количество может вырасти до 1,47 млн к 2030 году.

В конце 2025 года подавленную вирусную нагрузку имели лишь около половины людей, живущих с ВИЧ, сообщила Наталья Ладная. Среди пациентов, получавших антиретровирусную терапию, такого показателя достигли 77,9%. Под медицинским наблюдением в 2025 году находились 72% людей с ВИЧ, хотя количество тестов за десятилетие выросло на 75% и достигло 54 млн.

По данным анализа нескольких российских СМИ, между количеством людей с подтвержденным диагнозом ВИЧ по расчетам Роспотребнадзора и количеством тех, кто находится под регулярным медицинским наблюдением по данным Минздрава России, существует разрыв в 385 555 человек.

Читай нас в