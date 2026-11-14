Тысячи людей в субботу вышли на улицы 32 городов Португалии, требуя от правительства срочных действий для решения жилищного кризиса. Акции организовала платформа Casa Para Viver, объединяющая около 100 жилищных ассоциаций и низовых организаций, сообщает Anadolu Agency.

Требования участников

Акции прошли, в частности, в Лиссабоне, Порту, Фару, Портимане, Коимбре и Браге под лозунгом в защиту права на жильё. Движение требует более жёсткого контроля за арендной платой, усиления защиты от выселений и увеличения инвестиций в доступное государственное жильё.

Casa Para Viver также призывает отменить предложенные изменения в законодательство об аренде. Представительница платформы Рита Силва заявила агентству Lusa, что жилищный кризис затрагивает всю страну, а не только крупные города.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Изменения в правилах аренды

Платформа добивается более строгого регулирования договоров аренды, пустующей недвижимости, краткосрочного туристического жилья и спекуляций с недвижимостью. Протесты состоялись после того, как парламент в целом одобрил правительственные предложения по изменению законодательства о городской аренде.

Эти предложения предусматривают большую гибкость договоров аренды и ускорение процедур выселения. Жилищные активисты предупреждают, что такие изменения могут ослабить защиту арендаторов на фоне роста арендной платы и ограниченной доступности жилья. Накануне акций президент Антониу Жозе Сегуру встретился с представителями движения, которые также призвали премьер-министра Луиша Монтенегру к прямому диалогу.

Читай нас в