В 41 из 73 больничных трастов Англии, или в 56%, в 2026 году уязвимых пациентов размещали в коридорах отделений неотложной помощи. Речь, в частности, идет о детях, пациентах с проблемами психического здоровья, физическими нарушениями и трудностями в обучении. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на эксклюзивные данные The BMJ, собранные через запросы по закону о свободе информации.

NHS England установила, что размещения таких групп пациентов в коридорах следует избегать. Десять трастов, или 14% из 73, сообщили, что размещали в коридорах детей.

Данные о детях

North West Anglia Hospitals подтвердил четыре случая размещения в коридорах пациентов в возрасте 15 лет и младше с 1 января 2026 года. В Hull University Teaching Hospitals, North Cheshire and Mersey, Royal Cornwall Hospitals и University Hospitals North Midlands самыми младшими пациентами в коридорах были 16-летние.

United Lincolnshire Teaching Hospitals назвал минимальный возраст в 17 лет. Wrightington, Wigan and Leigh Teaching Hospitals заявил, что все дети, которых размещали в коридорах, были старше 16 лет. Еще три траста — Surrey and Sussex, University Hospitals of Morecambe Bay и The Newcastle Upon Tyne Hospitals — не смогли подтвердить возраст самого младшего ребенка, которого лечили в коридоре.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риски в преддверии зимы

В прошлом месяце министр здравоохранения и социального обеспечения Иветт Купер пообещала ликвидировать практику лечения детей в коридорах. По ее словам, правительство начнет собирать данные о количестве таких случаев, а NHS England должна подготовить срочные новые стандарты оказания помощи детям в отделениях неотложной помощи.

Согласно данным опроса Королевского колледжа неотложной медицины, в начале ноября с лечением в коридорах столкнулся примерно каждый пятый пациент, в том числе дети и люди в кризисе психического здоровья. Эксперты выразили обеспокоенность тем, что в таких условиях медики могут не заметить быстрого ухудшения состояния ребенка, а также возможными рисками для его безопасности.

В октябре в коридорах отделений неотложной помощи в Англии ежедневно лечили в среднем 2718 пациентов. Представитель NHS заявил, что оказание помощи любому пациенту в коридоре является неприемлемой ситуацией, особенно для наиболее уязвимых людей, и служба намерена прекратить эту практику.

Читай нас в