Международная группа исследователей выявила признаки бессимптомного атеросклероза у 6,7% женщин и 8,7% мужчин в возрасте от 18 до 29 лет. Анализ охватил взрослых без установленного атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания из Дании и Испании, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

В исследовании REACT приняли участие 16 808 человек в возрасте от 18 до 70 лет, средний возраст которых составил 45 лет. Женщины составили 51,4% выборки. Для анализа распространенности использовали данные 13 186 участников, прошедших полное обследование трех сосудистых бассейнов: сонных, бедренных и коронарных артерий.

Бляшки в сонных и бедренных артериях искали с помощью трехмерного ультразвукового исследования. Состояние коронарных артерий оценивали методом компьютерной томографической ангиографии, а кальцификацию — с помощью бесконтрастной компьютерной томографии.

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Различия по возрасту и полу

Среди всех участников с полным обследованием бляшки хотя бы в одной из исследованных областей выявили у 57,1%. Авторы подчеркнули, что этот показатель не является оценкой распространенности для всего населения, поскольку выборку формировали по возрасту, полу и стране. Атеросклероз выявляли чаще у мужчин, чем у женщин: 63,4% против 50,9%.

В группе 30–39 лет бляшки зафиксировали у 34,6% мужчин и 21,3% женщин. У более молодых участников изменения чаще всего выявляли в периферических артериях, прежде всего сонных, и обычно только в одном сосудистом бассейне. С возрастом чаще встречалось одновременное поражение сонных и бедренных артерий.

Ограничения оценки рисков

Исследователи также установили, что SCORE2 — шкала для прогнозирования 10-летнего сердечно-сосудистого риска у европейцев 40–69 лет — выявляла лишь часть людей с имеющимися бляшками. Категория высокого риска охватила менее 2% участников с бессимптомным атеросклерозом. Авторы отметили, что результаты не доказывают, что рутинная визуализация сосудов улучшает сердечно-сосудистые исходы.

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