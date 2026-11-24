На ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки представят результаты исследования изменений маммографической плотности груди после применения агонистов рецепторов GLP-1 для снижения веса. Ведущий автор исследования — диагностический радиолог Ева К. Гомбош из Brigham and Women’s Hospital в Бостоне, США. Как сообщает News-Medical, такие изменения могут влиять на вид маммограмм и частоту направлений на дополнительное обследование.

Данные исследования

Ретроспективное исследование охватило 107 женщин в возрасте от 34 до 79 лет, средний возраст которых составил 57,5 года. Все участницы не менее года применяли агонисты рецепторов GLP-1 для снижения веса и прошли по две скрининговые маммографии: до начала терапии и после не менее года лечения. Всего проанализировали 214 обследований.

Зафиксированная потеря веса составила от 6 до 107 фунтов, в среднем — 40 фунтов. Плотность тканей груди оценивали трое радиологов, также использовались программное обеспечение и категории системы BI-RADS. Автоматизированная оценка показала повышение плотности как минимум на одну категорию у 65 из 104 женщин, или у 62,5%. Снижения категории плотности не зафиксировали.

Дополнительные обследования

У восьми пациенток категория BI-RADS выросла на два уровня — от преимущественно жировой ткани до гетерогенно плотной. Уменьшение размера груди радиологи отметили у 57,9–78,5% участниц, а утолщение кожи — у 9,3–17,8%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

На дополнительное диагностическое обследование после скрининга пригласили 24 из 107 женщин, или 22,4%. Для сравнения, средняя частота таких повторных вызовов на маммографию в США составляет около 10%. Четырем пациенткам рекомендовали биопсию; все результаты оказались доброкачественными. Остальные случаи после дообследования оценили как отрицательные или доброкачественные, в том числе выявили три простые кисты.

Возможное объяснение

По словам Гомбош, изменение плотности может быть связано с непропорциональной потерей жировой ткани груди. В таком случае фиброгландулярная ткань может выглядеть на маммограмме относительно более заметной, даже если ее абсолютный объем не увеличился.

Исследователи отметили, что повышение маммографической плотности после значительного похудения не обязательно означает увеличение объема фиброгландулярной ткани или риска рака груди. Долгосрочные последствия этих изменений остаются неопределенными и требуют дальнейшего изучения. Женщинам, применяющим препараты GLP-1, советуют продолжать регулярный скрининг и сообщать специалистам по визуализации груди о приеме лекарств и значительном недавнем похудении.

Читай нас в