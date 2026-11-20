Международное исследование с участием 18 672 человек в 69 странах показало: положительные эмоции преимущественно связаны с более сильным ощущением смысла жизни, а отрицательные — с более слабым. В то же время сила этой связи различается между культурами, сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Emotion.

Как проводилось исследование

Ученые проанализировали данные международного опроса о благополучии, собранные с конца 2022 года до начала 2024-го. Средний возраст участников составлял около 29 лет, примерно 60% респондентов были женщинами. Изначально исследователи располагали данными из 70 стран, однако выборку из Буркина-Фасо исключили из основного анализа из-за вопросов к качеству данных и их возможному статистическому влиянию.

Участники сообщали, как часто они испытывали спокойствие, влюбленность, благодарность и возбуждение, а также гнев, грусть, стыд и страх. Отдельно исследователи оценивали, насколько в каждой стране идеализируют счастье: респондентов просили указать, как, по их мнению, на вопрос об удовлетворенности жизнью ответил бы идеальный человек.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Роль культурного отношения к счастью

Статистически значимая связь положительных эмоций с ощущением смысла жизни была зафиксирована в 62 странах, а отрицательных эмоций — в 57. В многоуровневых моделях, учитывавших группировку участников по странам, эти показатели составили соответственно 69 и 64 страны.

Обе связи были в среднем наиболее сильными в западных, образованных, индустриализированных, состоятельных и демократических обществах. Более слабыми они оказались в отдельных регионах, в частности в странах Африки к югу от Сахары и регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В странах, где счастью придают большее культурное значение, связь эмоций с оценкой осмысленности жизни была сильнее. Идеализация счастья объясняла около 30% различий между странами в связи отрицательных эмоций со смыслом жизни и около 8% — для положительных.

Ощущение влюбленности было связано с более сильным ощущением смысла жизни, однако исследователи не нашли убедительных доказательств того, что эта связь меняется в зависимости от культурной идеализации счастья. Авторы подчеркивают, что исследование не устанавливает причинно-следственную связь: нельзя определить, влияют ли эмоции на ощущение смысла или наоборот.

Читай нас в