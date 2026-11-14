В Багдаде открыли коптский православный собор — Jerusalem Post

В столице Ирака Багдаде открыли собор Девы Марии, святого Павла и святого Антония, принадлежащий Коптской православной церкви. Церемония состоялась в районе Новый Багдад с участием премьер-министра Ирака Али аз-Заиди и других чиновников. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Символ религиозного сосуществования

Премьер-министр назвал новое здание заметной достопримечательностью и заявил, что религиозное разнообразие является благом для Ирака и защитой от нетерпимости и раскола. Глава Иракской медиасети Карим Хаммади, в свою очередь, охарактеризовал открытие храма как свидетельство религиозного сосуществования и инклюзивного характера иракской цивилизации.

Хаммади отметил, что собор имеет особое символическое значение, поскольку принадлежит Коптской православной церкви, исторически связанной с Египтом, и является первым храмом такого типа в Ираке. В стране также существуют древние христианские общины, принадлежащие, в частности, к Халдейской католической церкви, Ассирийской церкви Востока, Сирийской православной и Сирийской католической церквям.

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Призыв к возвращению христиан

Иракские чиновники представили открытие собора как обращение к христианам, покинувшим страну из-за десятилетий конфликтов. По словам Хаммади, Ирак безопасен и нуждается в возвращении своих христианских общин.

Численность христианского населения Ирака резко сократилась после вторжения коалиции во главе с США в 2003 году. До этого она оценивалась примерно в 1–1,5 миллиона человек. Общины пострадали от межконфессионального насилия, нападений террористических группировок и эмиграции. В 2014 году многие христиане были вынуждены бежать от группировки «Исламское государство» после захвата ею Мосула и наступления на Ниневийскую равнину.

Несмотря на поражение «Исламского государства» в Ираке в 2017 году, часть перемещенных христиан так и не вернулась в свои исторические дома из-за рисков для безопасности, поврежденной инфраструктуры, экономических трудностей и влияния вооруженных группировок.

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