В Байдоа в Сомали снизился риск голода среди внутренне перемещенных лиц, однако, по прогнозу, к концу 2026 года 5,3 миллиона человек в стране будут сталкиваться с острой нехваткой продовольствия. Об этом сообщает UN News со ссылкой на Интегрированную классификацию фаз продовольственной безопасности (IPC).

Обновленная оценка для Байдоа

Согласно предыдущей оценке, в октябре—декабре 2026 года около 5,4 миллиона человек в Сомали могли столкнуться с острой продовольственной небезопасностью. После обновления оценки ситуации для перемещенных лиц в Байдоа этот показатель снизили до 5,3 миллиона — немного меньше, чем в августовском анализе.

IPC использует пятиуровневую шкалу для классификации тяжести продовольственной небезопасности, где пятый уровень означает голод. Перемещенные люди в Байдоа до конца года будут оставаться на четвертом, чрезвычайном уровне острой продовольственной небезопасности, а уровень острого недоедания в этой группе оценивается как критический.

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В то же время Байдоа больше не считают местом, находящимся под угрозой голода. В IPC объяснили это тем, что наихудший возможный сценарий с масштабными наводнениями и новым перемещением населения, связанными с Эль-Ниньо, не реализовался и вряд ли произойдет до завершения 2026 года. Обновленные выводы учитывают данные о доступности продовольствия, питании, смертности и перемещении, собранные после августа.

Недоедание среди детей

Несмотря на незначительное сокращение числа людей с острой нехваткой продовольствия, недоедание детей остается серьезной проблемой. По оценке IPC, с июля 2026 года по июнь 2027 года еще 7 тысяч детей могут столкнуться с недоеданием. Общее число детей, которых это уже затронуло или может затронуть, составит 1,92 миллиона, в том числе 437 тысяч могут иметь тяжелую форму недоедания.

Эксперты призвали обеспечить срочную и устойчивую поддержку в сферах продовольственной безопасности, средств к существованию, питания, здравоохранения, водоснабжения, санитарии и гигиены, прежде всего для перемещенных людей и жителей труднодоступных районов.

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