Министерство внутренних дел Бахрейна вечером 21 ноября объявило тревогу из-за потенциальной угрозы. Ведомство призвало граждан и жителей страны сохранять спокойствие и направляться в ближайшее безопасное место.

Обновления через официальные каналы

О характере потенциальной угрозы министерство не сообщило. В публикации в социальной сети X ведомство также призвало следить за дальнейшими обновлениями через официальные каналы. Объявление было адресовано как гражданам Бахрейна, так и жителям страны.

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По данным Anadolu Agency, предупреждение обнародовали вечером в субботу. Агентство сослалось на заявление МВД Бахрейна, опубликованное в социальной сети X.

Предыдущее заявление военных

Тревогу объявили через три дня после заявления Генерального командования Сил обороны Бахрейна. Тогда военные сообщили, что их средства противовоздушной обороны перехватили несколько воздушных атак Ирана. В сообщении Anadolu Agency не уточняется, связана ли объявленная тревога с этими атаками.

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