В Бахрейне утром в воскресенье прозвучали сирены после предупреждения Министерства внутренних дел о потенциальной угрозе. Ведомство призвало граждан и жителей страны сохранять спокойствие, перейти в ближайшее безопасное место и следить за официальными сообщениями, сообщает Anadolu Agency.

Призыв следовать указаниям

Министерство внутренних дел не уточнило характер потенциальной угрозы. В обращении ведомство рекомендовало жителям получать дальнейшую информацию через официальные каналы.

Сирены прозвучали на фоне напряженности между Ираном и США относительно судоходства через Ормузский пролив. Этот водный путь имеет стратегическое значение для поставок энергоносителей и товаров в мире.

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Напряженность вокруг Ормузского пролива

Вопрос навигации через пролив также был одним из ключевых на переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По данным Anadolu Agency, война началась после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, а в апреле было достигнуто прекращение огня.

Позже боевые действия между Вашингтоном и Тегераном возобновились после того, как переговоры зашли в тупик. Это произошло несмотря на подписание сторонами меморандума о взаимопонимании в июне.

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