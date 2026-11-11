В странах Балтии резко выросли цены на электроэнергию на фоне ремонтов электростанций, слабой ветровой генерации и поступления дорогой электроэнергии из Центральной Европы. Во вторник средняя цена на эстонском рынке на сутки вперед достигла 305 евро за мегаватт-час — самого высокого уровня с первых дней февраля, сообщает ERR News.

В среду средняя цена в Эстонии составила 248 евро за мегаватт-час. За первые 11 дней ноября средний показатель достиг 199,2 евро за мегаватт-час, тогда как в январе и феврале он составлял 154 евро. В Латвии средняя цена в ноябре составила 304 евро за мегаватт-час, в Литве — 295 евро, а в Финляндии — 71 евро.

Недоступные генерирующие мощности

Член правления Enefit Тийт Хыбеййыги сообщил, что электростанция Аувере в Эстонии мощностью 260 МВт находится на техническом обслуживании и должна оставаться остановленной еще примерно неделю. Также не работает один котел мощностью 105 МВт на восьмом энергоблоке Эстонской электростанции. Всего недоступны 365 МВт генерирующих мощностей.

В Литве до 25 ноября ремонтируют блок мощностью 455 МВт на электростанции в Электренай. В Латвии до 26 ноября продолжается ремонт второго блока Рижской ТЭЦ-2 мощностью 420 МВт, а ТЭЦ-1 мощностью 73 МВт не будет работать до 14 ноября. По оценке Хыбеййыги, в Латвии и Литве из-за этого доступно примерно на 1 000 МВт меньше управляемых мощностей, а в целом в регионе — почти на 1 400 МВт меньше.

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Слабый ветер и дорогой импорт

Из-за очень слабого ветра ветровые электростанции стран Балтии обеспечивали в среднем около 0,5 ГВт генерации — примерно 10% их совокупной мощности. Доля спроса, которую в регионе обеспечивали ветер и солнце, снизилась с около 40% в октябре до примерно 20% в начале ноября. Производство солнечной энергии сократилось ориентировочно вдвое.

На цены также повлияли ограничения пропускной способности между шведскими ценовыми зонами SE3 и SE4 и ремонт трех ядерных реакторов в Швеции общей мощностью около 3,3 ГВт. Из-за этого южная ценовая зона Швеции импортирует более дорогую электроэнергию из Германии, которая поступает в страны Балтии по кабелю NordBalt между Швецией и Литвой. Польша также покупает и продает электроэнергию через Литву, что дополнительно влияет на цены в регионе.

В октябре средняя цена электроэнергии в Эстонии составила 82 евро за мегаватт-час против 90 евро годом ранее. Однако высокие ноябрьские цены подняли среднегодовой показатель до 85 евро за мегаватт-час. Eesti Energia прогнозирует, что при сохранении высоких цен на природный газ электроэнергия может оставаться дорогой в течение зимы.

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