В Бандаберге, в Австралии, мужчина погиб после того, как автомобиль врезался в медицинский центр в Northway Plaza. Материал ABC об аварии был опубликован 9 ноября 2026 года. Его партнёршу доставили в больницу в состоянии, угрожающем жизни.

Вызов экстренных служб

Как сообщает ABC News, экстренные службы вызвали в Northway Plaza вскоре после 10:00. Они получили сообщение об автомобиле, который врезался в витрину медицинского центра.

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Пара находилась в зале ожидания

Мужчина и его партнёрша во время аварии находились в зале ожидания медицинского центра. Полиция заявила, что автомобиль сбил нескольких пешеходов, прежде чем врезаться в витрину.

В материале не указаны причина аварии и точное число людей, которых задел автомобиль. По данным ABC, на момент публикации других подробностей об аварии не обнародовали.

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