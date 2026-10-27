В Бангкоке полиция задержала 54-летнего гражданина Израиля по подозрению в хранении наркотиков, нарушении визового режима и возможной скрытой съёмке интимных контактов с женщинами. По данным Jerusalem Post, операцию провели в жилом доме района Хуайкхванг при участии подразделения по борьбе с наркотиками и иммиграционной полиции.

Подозрения полиции

Расследование начали после сообщения на горячую линию тайских органов по борьбе с наркотиками. Информатор сообщил, что мужчина знакомился с женщинами через приложения для знакомств, приглашал их в свою квартиру и угощал пирожными, которые, по подозрению правоохранителей, могли содержать наркотики.

По информации полиции, после употребления пирожных женщины якобы ощущали прилив жара и усиление сексуального возбуждения. Правоохранители предполагают, что интимные контакты после этого могли записываться без ведома женщин. Результаты лабораторной проверки состава пирожных публично не обнародовали.

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Изъятия во время обыска

Во время обыска полиция изъяла 15 граммов кристаллического метамфетамина, 50 пакетов для фасовки наркотиков, электронные весы, поднос с пирожными и мобильный телефон. По данным правоохранителей, в телефоне обнаружили переписку о приобретении наркотиков для перепродажи, а также многочисленные видео интимных контактов с разными женщинами, снятые на диване в квартире. Полиция считает, что эти записи могли быть сделаны без ведома женщин.

Полиция также установила, что срок действия визы задержанного истёк 2 095 дней назад — почти шесть лет назад. Во время наблюдения правоохранители видели, как в квартиру приходили и выходили разные женщины. Вместе с мужчиной задержали 44-летнюю гражданку Таиланда, которую подозревают в хранении и употреблении метамфетамина.

Задержанный отрицал, что изъятые наркотики принадлежат ему. Тайские СМИ также сообщили, что он отверг все выдвинутые против него обвинения. По данным полиции, мужчине вменяют владение опасным наркотиком, превышение срока пребывания в стране, отказ от теста на наркотики и невыполнение требований правоохранителей.

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