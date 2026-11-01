В Бангкоке правоохранители обыскали магазин, продававший сладости с каннабисом, после жалобы супругов из провинции Чантхабури. Пара заявила полиции, что потеряла сознание после употребления желейных конфет, а их двухлетний сын выглядел вялым и, возможно, также съел небольшое количество продукта. Об этом сообщает Bangkok Post.

Обыск магазина

По словам руководителя Центрального следственного бюро Таиланда Натхасака Чаованасаи, полиция по защите прав потребителей совместно с представителями Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами и Департамента традиционной и альтернативной медицины исполнила ордер на обыск магазина на улице Бантхат Тхонг в районе Патхумван.

Следователи считали заведение вероятным источником желейных конфет с каннабисом. По данным полиции, сладости продавались в упаковках, похожих на детские лакомства, а также рекламировались в интернете.

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Изъятые конфеты проверят

Во время обыска чиновники обнаружили 90 незарегистрированных упаковок желейных конфет с каннабисом без маркировки на тайском языке. Общая стоимость изъятого по ценникам составила около 50 тысяч батов.

Полиция задержала 26-летнюю сотрудницу магазина, названную только по имени Саовалак. Она сообщила правоохранителям, что более года продавала желейные конфеты по 80 батов за штуку, в том числе иностранным туристам.

Чиновники должны проверить, не превышает ли содержание тетрагидроканнабинола и каннабидиола в продуктах допустимые пределы. Генеральный секретарь Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Супаттра Бунсерм призвала родителей объяснять детям, что пищу с каннабисом употреблять нельзя, а взрослых — не употреблять продукты, содержащие более 1,6 миллиграмма тетрагидроканнабинола на упаковку.

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