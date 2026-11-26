В Бангкоке, столице Таиланда, в четверг произошел мощный взрыв на нефтебазе Bangchak, сообщили местные власти. Журналисты AFP передали, что над городом в воздух поднялись большой огненный шар и густой черный дым.

Эвакуация возле нефтебазы

Управление округа Бангна опубликовало заявление на своей странице в Facebook. В нем сообщили о взрыве на нефтебазе Bangchak и попросили людей, находящихся поблизости, немедленно эвакуироваться ради собственной безопасности.

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Как сообщает France 24, издание отметило, что информацию об огненном шаре и черном дыме над тайской столицей передали журналисты AFP. Призыв касался именно людей в зоне, прилегающей к объекту.

Информация о пострадавших

На момент публикации сообщений о погибших или пострадавших не поступало. Сообщение France 24 было опубликовано 26 ноября 2026 года и помечено как такое, которое будет обновляться по мере поступления новой информации об инциденте.

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