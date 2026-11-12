В Бангкоке, Таиланд, иммиграционная полиция задержала 41-летнего гражданина Китая, которого подозревают в управлении крупным сайтом онлайн-гемблинга. Мужчина, которого правоохранители идентифицировали только как Лю, скрывался в районе Сукхумвит-Эккамай после выдачи в Китае ордера на его арест.

Задержание возле магазина

Как сообщает Bangkok Post, посольство Китая проинформировало тайскую полицию, что разыскиваемый мужчина находится в Таиланде. По словам начальника первого подразделения иммиграционной полиции генерал-майора Конгчарта Лиангсомсапа, на установление местонахождения подозреваемого понадобилось пять дней.

Следователи установили, что Лю скрывался в роскошном кондоминиуме в районе Сукхумвит-Эккамай и редко покидал жилье, выходя преимущественно за едой в местные магазины. Его задержали в одном из таких магазинов в среду.

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Заявления полиции о сайте Huangguan

Полиция заявила, что Лю признал управление сайтом для азартных игр Huangguan, который базировался в Китае. По ее данным, на платформе было более 4 тысяч учетных записей пользователей, а сумма зафиксированных финансовых операций превысила 50 млрд батов.

После выдачи ордера на арест в Китае мужчина бежал в Таиланд. У него была действующая виза, однако иммиграционная полиция Таиланда проводит процедуры экстрадиции.

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