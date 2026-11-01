В Бангладеш из-за протестов закрыли 529 швейных фабрик — TimesLIVE

В Бангладеш протесты работников швейной промышленности, требующих повышения минимальной месячной зарплаты, привели к закрытию 529 фабрик. Власти страны создали совет по пересмотру оплаты труда и призвали работников вернуться на рабочие места, сообщает TimesLIVE.

Работники требуют установить минимальную зарплату на уровне 30 тысяч така в месяц, или около 245 долларов. Это более чем вдвое превышает действующий минимум в 12,5 тысячи така. Они объясняют это требование резким ростом расходов на продукты, жилье, транспорт и медицинские услуги.

Протесты в Дакке и Газипуре

Тысячи людей вышли на демонстрации в Дакке и городе Газипур возле столицы, перекрыв дороги и нарушив транспортное сообщение в ключевых промышленных районах. Полиция применила слезоточивый газ и водометы после того, как участники протестов бросали камни в правоохранителей.

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В отдельных инцидентах были подожжены полицейский автомобиль и полицейский пост. Для поддержания порядка власти привлекли персонал Пограничной охраны Бангладеш. Накануне десятки предприятий приостановили работу в промышленном районе Ашулия на окраине Дакки.

Совет по пересмотру зарплат

По данным Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш, из-за беспорядков без работы остались 987 190 работников в главных промышленных центрах страны. В состав нового совета из шести человек вошли по два представителя работников и работодателей, а также представитель правительства и нейтральный член.

Министр труда и занятости Арифул Хак Чоудхури предупредил, что длительные перебои могут задержать экспортные поставки и выплаты от международных покупателей. Швейная промышленность Бангладеш, вторая по масштабу в мире после Китая, обеспечивает более 80% экспортных доходов страны и около 10% ее ВВП.

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