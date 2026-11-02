В Бангладеш 2 ноября новые столкновения между работниками швейных предприятий и полицией привели к повторной приостановке работы 679 фабрик. Предприятия ненадолго возобновили производство после массового закрытия днем ранее, однако протесты возобновились, сообщает Channel NewsAsia.

Требования работников

Участники протестов требуют повысить минимальную месячную зарплату с 12 500 до 30 000 така, или 243 долларов США. Они перекрывали дороги, повреждали фабрики и вступали в столкновения с полицией в крупных промышленных районах страны.

В воскресенье правительство Бангладеш сформировало комиссию из шести членов для рассмотрения требований работников. Требования относительно оплаты труда усилились на фоне сохраняющейся инфляции и роста стоимости жизни.

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Столкновения и риски для экспорта

Полиция заявила, что применила слезоточивый газ в Дакке, когда протестующие пытались перекрыть дороги и бросали в правоохранителей кирпичи и камни. Беспорядки также были зафиксированы в промышленных центрах Ашулия и Газипур возле столицы. По данным полиции и представителей отрасли, протестующие подожгли полицейский автомобиль и повредили несколько фабрик.

Президент Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш Махмуд Хасан Хан сообщил, что во время беспорядков были повреждены от 20 до 25 фабрик, а также атакован офис предприятия по производству кожаных изделий. Владельцы фабрик говорят о росте затрат, неопределенности на энергетическом рынке и более слабом спросе на ключевых экспортных рынках.

Бангладеш является вторым после Китая экспортером готовой одежды в мире. Отрасль обеспечивает более 80% экспортных доходов страны, трудоустраивает около 4 млн человек и формирует примерно 10% экономики. Беспорядки вызвали опасения относительно задержек поставок и доверия покупателей в период производства весенне-летних экспортных заказов.

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