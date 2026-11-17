В Бангладеш экстремальная жара в апреле 2024 года могла быть связана с 5515 избыточными преждевременными родами — примерно 19 случаями на 1 тыс. рождений. Такая оценка содержится в аналитической записке международной исследовательской группы Zero Carbon Analytics, сообщает Mongabay.

Наибольшая нагрузка пришлась на крупные города

По данным Zero Carbon Analytics, у Бангладеш был самый высокий показатель среди трех стран, проанализированных в исследовании: Бангладеш, Индии и Филиппин. На Дакку и Чаттограм пришлось 47% от общенационального оценочного числа избыточных преждевременных родов.

В апреле 2024 года средняя температура в стране была примерно на 2,88°C выше апрельского базового уровня 1991–2020 годов. Старшая исследовательская аналитик Zero Carbon Analytics Джоанн Бентли-Маккюн отметила, что связь между жарой и преждевременными родами уже хорошо установлена. Младенцы, выжившие после преждевременного рождения, могут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем и развитием.

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Защиту от жары предлагают включить в дородовый уход

После волн жары в апреле 2024 года власти Бангладеш выпустили рекомендации для беременных по защите от высокой температуры. В то же время защита от жары еще не является обычной составляющей медицинского сопровождения беременности в стране.

Zero Carbon Analytics призывает интегрировать оценку рисков жары и рекомендации по защите в регулярный дородовый уход еще до начала жаркого сезона. Среди предложенных шагов — доступ к охлаждению в медицинских учреждениях, стабильное водо- и электроснабжение, подготовка акушерок и медработников в общинах, а также мобильные или общественные пункты охлаждения для отдаленных районов.

Специалист по общественному здравоохранению Шамим Хайдер Талукдер подчеркнул, что одних систем охлаждения в больницах недостаточно. Он также указал на важность полноценного питания беременных и восстановления зеленых зон в городах. Согласно приведенному в материале исследованию, растительный покров в Дакке сократился на 56% в течение 1989–2020 годов.

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