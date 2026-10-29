В Бангладеш кота-рыболова, которого нашли тяжело травмированным и истощенным, после нескольких месяцев реабилитации выпустили в дикую природу. Животное выпустили на территории чайной плантации, граничащей с большой пресноводной водно-болотной местностью, сообщает Mongabay.

Лечение и подготовка к выпуску

Самца кота-рыболова в феврале 2026 года спас Лесной департамент Бангладеш и передал в Центр спасения и реабилитации диких животных «Янкичара» на северо-востоке страны. По словам генерального директора природоохранной организации Creative Conservation Alliance Цезаря Рахмана, челюсть животного была вывихнута — вероятно, из-за избиения людьми. Кот не мог самостоятельно есть, весил едва 5 кг и был сильно истощен.

После нескольких недель кормления через зонд и ветеринарного лечения состояние животного улучшилось. Позднее его вес достиг 12 кг. Перед выпуском кота более восьми недель содержали в вольере для постепенного возвращения к естественной среде в чайном поместье Утербхаг и Идануггер.

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Спутниковое наблюдение

На кота установили спутниковый ошейник, который позволит природоохранникам отслеживать его перемещения после выпуска. Рахман отметил, что спасенные животные нередко не получают надлежащей реабилитации: они либо погибают под опекой людей, либо их выпускают без соответствующего протокола, поэтому дальнейшая судьба остается неизвестной.

Доцент зоологии Университета Дакки Мунтасир Акаш, не участвовавший в этой работе, назвал этот случай перемещением животного после конфликта, а не полноценным возвращением в дикую природу. Он отметил, что реабилитация помогла коту восстановить физическую форму, однако не могла достаточно развить пространственную память, необходимую для жизни на воле. В то же время специалист назвал это важной вехой для исследований пространственной экологии в Бангладеш.

Коты-рыболовы обитают преимущественно в Индии, Шри-Ланке и Бангладеш. По данным Международного союза охраны природы, в дикой природе может оставаться до 7 500 особей. В Бангладеш около 95% ареала этого вида расположено вне природоохранных территорий. Creative Conservation Alliance рассматривает сотрудничество с чайными плантациями как возможную модель сохранения вида: на северо-востоке страны есть как минимум 135 таких хозяйств.

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