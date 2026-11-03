В Бангладеш военизированные подразделения развернули в промышленных пригородах столицы на четвертый день протестов работников швейной отрасли. Акции продолжаются в Газипуре и Нараянгандже, где протестующие требуют установить минимальную зарплату на уровне 30 тысяч така.

Столкновения с полицией

Работники не вернулись на фабрики, несмотря на призывы прекратить протесты. По данным полиции, во время столкновений пострадали 58 сотрудников правоохранительных органов.

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Как сообщает The Hindu, акции продолжались во вторник, 3 ноября 2026 года. Протестующие оставались на улицах, несмотря на решение правительства создать совет для пересмотра минимальной зарплаты.

Реакция правительства

Швейная промышленность Бангладеш обеспечивает работой миллионы людей и приносит основную часть экспортных доходов страны. Правительственный совет должен рассмотреть размер минимальной оплаты труда в этой отрасли.

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