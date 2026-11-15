В Бангладеш в выходные закрыли почти 150 швейных предприятий в промышленных районах Савар, Ашулия и Газипур из-за забастовки работников, требующих повышения минимальной месячной зарплаты. Об этом сообщает BBC News.

Забастовщики добиваются установления минимальной зарплаты на уровне 30 тысяч так — около 182 фунтов стерлингов — в месяц. Нынешняя минимальная зарплата составляет 12 500 так. Работники заявляют, что этой суммы недостаточно из-за роста стоимости жизни.

Протест на трассе возле Газипура

В воскресенье утром работники перекрыли шоссе Дакка—Тангаил в Газипуре. Движение транспорта было заблокировано примерно на час, после чего вмешалась полиция. Суперинтендант полиции Мохаммад Амджад Хоссейн сообщил BBC, что после выхода работников с предприятий правоохранители закрыли фабрики в городе. По его словам, 13 фабрик закрыли в субботу вечером, еще 16 — во время утренних беспорядков.

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Позиция производителей

Трудовое законодательство Бангладеш содержит положение «нет работы — нет оплаты», которое позволяет владельцам приостанавливать производство и не выплачивать зарплату, если производственный процесс нарушен. Ассоциации производителей одежды BGMEA и BKMEA призвали обеспечить защиту фабрик. Президент BGMEA Махмуд Хасан Хан заявил, что предприятия, которые не могут продолжать производство из-за беспорядков, будут оставаться закрытыми на неопределенный срок в соответствии с трудовым законодательством.

Швейная отрасль Бангладеш обеспечивает работой около четырех миллионов человек и ежегодно приносит почти 40 млрд долларов экспортных доходов, что составляет 10% ВВП страны. Бангладеш является вторым после Китая экспортером готовой одежды в мире. 1 ноября правительство создало совет по вопросам минимальной зарплаты, который должен подготовить рекомендации до конца ноября; обновленную структуру оплаты труда ожидают ввести с 1 декабря.

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