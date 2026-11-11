В Бангладеш правительственный совет по зарплатам 4 ноября одобрил введение с декабря пересмотренной системы оплаты труда для швейной отрасли. Первые выплаты по новой шкале работники должны получить в январе, однако размер повышения пока не определён, сообщает Channel NewsAsia.

Протесты из-за оплаты труда

На прошлой неделе тысячи работников швейных фабрик потребовали повысить минимальную месячную зарплату с 12 500 до 30 000 така. Во время протестов, часть которых сопровождалась насилием, сотни предприятий прекратили работу. Демонстранты также вступали в столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Работники говорят, что их доходы не успевают за ростом цен. 27-летняя Шилпи Хатун, которая пять лет работает в швейной промышленности и является единственной кормилицей семьи, рассказала, что сейчас получает 13 500 така, а со сверхурочной работой — примерно 16 000 така в месяц. По её словам, этих средств часто не хватает до следующей зарплаты.

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Высокая инфляция и позиция производителей

С 2022 года Бангладеш переживает длительный рост стоимости жизни: средний уровень инфляции составлял около 9%. Работница швейной фабрики в Ашулии Роксана Парвин сообщила, что она с двумя дочерьми преимущественно питается рисом и овощами, тогда как мясо и рыба стали для семьи недоступными. Одна из её дочерей оставила школу, чтобы сократить расходы.

Производители, со своей стороны, заявляют, что значительное повышение зарплат может ослабить ценовое преимущество Бангладеш перед Индией и Вьетнамом и ещё больше сократить прибыль, на которую уже повлияли более высокие расходы на энергию. Швейная промышленность обеспечивает более 80% экспортных доходов страны и даёт работу более чем 4 млн человек.

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