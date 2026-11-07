Силы безопасности Бангладеш спасли не менее 57 человек, в том числе беженцев-рохинджа, во время перестрелки с предполагаемыми торговцами людьми возле границы с Мьянмой. Об этом сообщает The Hindu International со ссылкой на заявление военных.

Операция в Текнафе

По данным Межведомственного управления по связям с общественностью вооруженных сил Бангладеш, операцию провели на холмах Ронгикхали в Текнафе, недалеко от границы с Мьянмой. Силовики получили информацию, что вооруженная группа из 15–16 предполагаемых торговцев людьми похитила около 120 беженцев-рохинджа и граждан Бангладеш.

Во время обмена огнем в ночь на 5 ноября ранения получил военнослужащий Мд Титаш Шейх. Пуля попала ему в левое плечо, после чего 27-летний военный умер от полученных травм.

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Беженцы в приграничных лагерях

Бангладеш принимает более 1,2 миллиона беженцев-рохинджа. Большинство из них бежали из Мьянмы после жестокой военной кампании 2017 года. Многие беженцы живут в крупных лагерях возле Коксс-Базара у границы, где группировки, подозреваемые в торговле людьми, наживаются на людях, стремящихся найти работу или выехать за границу.

События 2017 года в Мьянме, во время которых сжигали поселения рохинджа и убивали мирных жителей, рассматривает Международный суд ООН в деле о геноциде. Суд должен объявить решение 19 ноября.

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