В Банну, Пакистан, отдел регулирования (TOR) муниципальной администрации техсила сообщил об исчезновении важных официальных реестров и файлов. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на жалобу администрации, поданную в городской полицейский участок.

Незапертые шкафы и ящики

По данным администрации, когда офис возобновил работу в прошлый понедельник, ящики и шкафы в отделе были обнаружены незапертыми. Во внутреннем отчете старший помощник отдела Рахатулла Шах указал, что исчезли записи Mazari Mandi, реестр D&C, документы товарного склада Mal Mandi и записи о въездных сборах.

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Также, согласно отчету, исчезли все квитанционные книжки и файлы, связанные с Fazal Qadir Shaheed Park. В документе отмечается, что ключи от офиса в субботу и воскресенье находились у одного из сотрудников.

Обращение в полицию

Муниципальный чиновник Банну Фахрул Ислам попросил полицию зарегистрировать первое информационное сообщение (FIR) и начать расследование, чтобы разыскать пропавшие официальные документы.

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