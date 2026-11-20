В Германии мюнхенская «Бавария» после домашнего матча Бундеслиги против «Кёльна» испытывает опасения по поводу состояния Гарри Кейна и Майкла Олисе. Как сообщает Der Spiegel, Олисе после игры передвигался на костылях.

Кейн не доиграл матч

Кейн досрочно завершил игру и хромал. В подписи к фото в материале Кейн назван травмированным. Характер повреждений Кейна и Олисе, а также возможные последствия для их участия в следующих матчах не уточняются.

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Возвращение Компани и Мусиалы

Возвращение главного тренера Венсана Компани и Джамала Мусиалы должно было сделать домашний поединок Бундеслиги с «Кёльном» праздничным для «Баварии». Вместо этого, по оценке издания, мюнхенский клуб пережил вечер разочарования. Беспокойство о состоянии Кейна и Олисе стало одной из проблем команды после матча.

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