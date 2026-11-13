В Бейруте, Ливан, 40-летний Зиад Таббара принимает семейное дело по продаже фалафеля, которое его прадед Камель Таббара основал в 1914 году. Небольшая семейная лавка работает в районе Хамра, а рецепту и навыкам приготовления Зиад учится у своего 82-летнего отца Мохаммеда.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, Мохаммед Таббара преимущественно руководит бизнесом с 1950 года и до сих пор принимает заказы и собирает сэндвичи. Он начал работать в лавке вместе с отцом в шесть лет. Нынешнее помещение на узкой улице в Хамре семья занимает с 1979 года.

Семейное дело с 1914 года

Первую лавку Камель Таббара открыл в центральном районе Баб-Идрис, когда Бейрут еще входил в состав Османской империи. Затем он передал дело сыну Ахмаду, а позже им занялся Мохаммед. По словам последнего, семейный бизнес пережил две мировые войны и многочисленные вооруженные конфликты в Ливане.

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Мохаммед Таббара рассказал, что у него есть клиенты в разных странах, которые приходят в заведение за знакомым вкусом. Один из постоянных посетителей, 60-летний Жан Матта, работает неподалеку и покупает фалафель у Таббары с 1992 года. Он назвал блюдо хрустящим, вкусным и чистым.

Рецепт на основе конских бобов

В лавке продают сэндвичи примерно за 3 доллара: обжаренные изделия из молотых конских бобов заворачивают в ливанский плоский хлеб, добавляя маринованный огурец, помидоры, петрушку, густой тахини и домашнюю острую пасту из красного перца. Зиад Таббара, ранее работавший бухгалтером, последние шесть лет полностью занят в семейном заведении.

Для фалафеля семья использует австралийские конские бобы: их замачивают накануне, перемалывают и смешивают с солью, кориандром и другими специями. Мохаммед Таббара также утверждает, что первым в Ливане начал делать фалафель в кунжуте и с отверстием посередине, чтобы он хорошо прожаривался внутри и оставался хрустящим снаружи. Зиад говорит, что намерен сохранить вкус, который семья передавала между поколениями.

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